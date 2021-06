Simpatizantes del PT esperan cómputo final afuera del OPLE en Ixhuatlancillo

Simpatizantes del Partido del Trabajo permanecen afuera de las instalaciones del OPLE municipal en espera de conocer cuál es el resultado final del cómputo de las elecciones.



Entre los petistas hay el convencimiento de que este proceso estuvo plagado de irregularidades.



Indicaron que hasta donde llevaban su conteo, las cifras favorecían a su candidato, José Manuel González Nicolás y en segundo lugar iba MORENA; sin embargo, cuando comenzaron los disturbios por la zona de las unidades, muchos se fueron a ver qué pasaba y cuando regresaron ya estaban adelante el PRD y MORENA.



Señalaron que en el OPLE lo único que les dicen es que están en sesión y que “se están contando los votos adentro y mañana lo van a hacer afuera”.



Sin embargo, comentaron que se mantienen ahí porque no quieren que se lleven las urnas, sino que ellos sepan ahí mismos cuál es el resultado.



Algunos de los presentes indicaron que las dos urnas que había en el jardín de niños Francisco I Madero fueron robadas, pero otras personas comentaron que las urnas sí fueron sacadas y llevadas al OPLE municipal, aunque no tenían la hoja con cifras pegada afuera.



En el OPLE, la presidente rechazó dar entrevista, únicamente señaló que estaban en sesión.



“Tienen miedo, piensan que les vamos a pegar, pero no, es que la gente está enojada porque no sabe cómo es que según ganó el PRD”, comentó uno de los presentes.