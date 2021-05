Sin climas, IMSS hace sufrir a personal de Clínica 14, en Veracruz Puerto

En el marco del Día de la Enfermera, personal de la Unidad Médica número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Veracruz demanda que mejoren las condiciones de trabajo pues desde hace un año no hay aire acondicionado en varias áreas del nosocomio.



La situación ha sido crítica en las últimas semanas de altas temperaturas, ya que deben colocarse equipo de protección que les genera más calor.



"Tiene como un año que los climas no están al cien pero no era en todo el hospital y sólo en ciertas áreas y lo arreglaban, funcionaban un tiempo y volvía el problema pero a partir de enero ya es en general, en ninguna área funciona el clima".



“En esta época es donde ya es insoportable con los más de 40 grados centígrados en la ciudad, todos sufriendo", dijo un empleada médica de la clínica ubicada en la avenida Cuauhtémoc.



Las áreas críticas son medicina interna, nefrología, pediatría, urología, hematología, oncología, neurología, archivo clínico y consulta externa.



Pero la situación es más complicada en donde se atienden a los pacientes de COVID-19.



“Lo peor son los que están en áreas COVID, (...) están bañados en sudor, descompensados y con alto riesgo de contagio, ya que el equipo húmedo no cumple su función", lamentó otro trabajador del área de limpieza.



Además, para ingresar ventiladores, los pacientes deben solicitar autorización a la Dirección.



"Los paciente igual sufren gran riesgo de infectarse o adquirir otros padecimiento y pasar más días hospitalizados, para colmo luego no dejan que el personal y los derechohabientes introduzcan ventiladores sin una autorización de directivos. La única área que cuenta con el clima es Banco de Sangre, quirófanos, urgencias, área de gobierno, personal y quemados y es porque ahí se instalaron minisplit".



El personal en general ha externado la situación a la dirección del hospital, sin embargo, no han tenido respuesta y ante las altas temperaturas que se prevén, están desesperados.