Sin cuidar sana distancia, Ayuntamiento de Chontla reparte juguetes a niños

En plataformas digitales y bajo el consentimiento del alcalde, Eric Abraham Sosa, en distintas comunidades y en colonias de la cabecera de Chontla se están efectuando la convocatoria de niños para que asistan a recibir un supuesto regalo del Día de Reyes; la asistencia de forma masiva que se ha generado por parte del DIF ha implicado que se tenga el riesgo de contagio por coronavirus, tras los últimos casos detectados en la ciudad.



La proyección de imágenes y vídeos que se muestran en la redes sociales del ayuntamiento ha generado molestia entre docentes de la región que no justifican la manera en que se está poniendo en riesgo a cientos de personas y sobre todo niños de la ciudad; desafortunadamente en cada evento las autoridades municipales no tomaron en cuenta el uso de cubre bocas y otras medidas en ciertos niños que también son exhibidos en la cuenta oficial del gobierno.



“No se debe poner en riesgo a tanto niño, eso que hace la titular del DIF, Martha Yuliana Mar está muy mal organizado y no deberían convocar a los infantes para recibir un regalo en forma masiva, hemos sido testigos de cómo algunos menores de edad no portan su cubre bocas, tampoco toma su distancia, y menos los de Ayuntamiento toman en cuenta esas consecuencia; el alcalde debería observar y respaldar a las autoridades de salud para evitar más contagios” explico un padre de familia de la escuela primaria, Manuel C. Tello que consideró quedarse en el anonimato por temor a represalias.



En cada gráfica que se anexó en las redes sociales se hizo constancia de que la titular del DIF Municipal de Chontla convocó a cientos de niños para que sujetos personificados de los Reyes Magos estuviesen entregando algunos obsequios; no obstante, en cada punto no se percataron de tomar todas las medidas sanitarias, exhibiendo que no hay un control por evitar los contagios por coronavirus en infantes que acudieron a cada evento.



“Cómo encargados del sector educativo se nos ha dicho que no se debe tener un regreso a clases de forma presencial, para no exponer a los más pequeños, pero para el gobierno de Chontla es todo lo contrario, no es necesario hacer un evento masivo para entregar regalos, la del DIF debería ir casa por casa entregando los obsequios si en verdad desea festejar el Día de Reyes” explicó un docente de primaria de la zona de San Francisco.



Por el momento, el gobierno que preside Eric Abraham Sosa Mar no ha pretendido justificar porque menores de edad aparecen en redes sociales sin cubrir la identidad, además de que promueven eventos masivos en donde no se toman todas más medidas sanitarias que se requiere para mitigar los contagios por coronavirus.