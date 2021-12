Sin cumplir requisitos, Expresidenta del Congreso va por cargo anticorrupción

La exdiputada local de MORENA, presidenta del pasado Congreso de Veracruz, Adriana Paola Linares Capitanachi, se perfila para ocupar el cargo de Secretaria Técnica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en sustitución de Carlos Quiroz Sánchez, quien recientemente fue removido Linares Capitanachi solicitó autorización al Congreso, dominado por los morenistas, para que se le dispensen dos requisitos que establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de que pueda ser considerada en la terna que se presentará en los próximos días.Es decir, la exlegisladora no cumple con dos de los requisitos que establece la ley para ser Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción.La ley señala que para ocupar dicho cargo se requiere no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.Y no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.Sin embargo, este viernes, en sesión por diputados y por obvia resolución, se le dispensarían ambos requisitos para estar en posibilidad de participar y sea designada Secretaria Técnica.