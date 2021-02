Sin dinero, INE comenzará a preparar consulta sobre juicio a expresidentes

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que “en pocas semanas” darán inicio a los preparativos de la consulta popular que permitiría el juicio a expresidentes, a celebrarse el 1° de agosto, aunque reiteró que no se tienen recursos para ello, derivado del recorte por 870 millones a su presupuesto en 2021.



“Hay una serie de actividades que el Instituto tiene que desplegar para ese día, que los ciudadanos tengan todas las garantías de un ejercicio serio y bien hecho, espacios donde puedan emitir su voto y esto implica que muy pronto, en cuestión de pocas semanas, este Consejo General tendrá que pronunciarse respecto del modelo que regirá todas las actividades de la jornada de consulta popular y hoy no tenemos recursos para ello”, expresó.



Durante su intervención en la sesión ordinaria, celebrada la mañana de este viernes, Córdova Vianello apuntó que el INE tiene la obligación constitucional, luego de la convocatoria que emitió el Congreso de la Unión, de organizar esta consulta que hoy no tiene el fondeo de recursos, lo que lo pone en “una situación compleja”.



“Estamos enfrentando un año con un déficit presupuestal que es inédito para un año de organización de elecciones federales, nunca había habido un recorte como el que se nos aplicó, sin alguna razonabilidad manifiesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se aplicó el recorte y ya”, insistió.



Por ello, recordó que interpusieron varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que los ministros establezcan cuáles son las reglas para justificar los recortes y además, para que explique qué procede cuando no se tiene el dinero para llevar a cabo una consulta popular.



El titular del ente comicial nacional apuntó que han tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder disponer de recursos para este ejercicio democrático.



“Hemos estado en una conversación cercana, que es del conocimiento del Secretario de Hacienda, quien entiende la situación en que se encuentra el Instituto y estamos a la espera de que haya una respuesta, que esperamos sea favorable”, precisó.



En la discusión del proyecto de acuerdo con el que se aprobaron las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, adelantó la posibilidad de que también se inicien los trabajos del referéndum de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Quizás iniciar los trabajos de la primera revocación de mandato que tendría que realizarse aproximadamente en marzo del próximo año, evidentemente coloca -al INE- en una situación absolutamente nunca antes vista”, refrendó al indicar que también “es absolutamente imposible” establecer una meta de ahorros en este año.



“No sabemos todavía cómo vamos a tener que hacer la consulta a la luz de que no sabemos cuál es la disponibilidad presupuestal que vamos a tener, se le planteó a la Cámara de Diputados, sin obtener respuesta, la realización de un ejercicio con 104 mil casillas y el costo de esa operación ahí está puesto. Si esos recursos no se generan, evidentemente no se van a poder todas esas casillas”, afirmó.