Sin fideicomisos, Federación invertirá más en pagar deuda, PEMEX y programas

El decreto para desaparecer todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes, permitirá un ahorro 250 mil millones de pesos, aproximadamente un punto del Producto Interno Bruto (PIB).



El dinero se utilizará principalmente para 4 acciones que son el pago de deuda pública; fortalecer programas sociales; apuntalar a PEMEX ante la caída de los precios del petróleo y ayudar a reactivar la industria de la construcción.



Lo anterior lo señaló el presidente de la República, al ser cuestionado sobre dicha medida que se publicó en la edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación del jueves.



“Podemos reunir en total, sólo de fideicomisos y de fondos, alrededor de 250 mil millones de pesos, aproximadamente (…), un punto del Producto Interno Bruto. Nos ayuda, más otras medidas de ahorro que ya el domingo explicaré”, adelantó el Ejecutivo federal.



Al ser cuestionado en la conferencia mañanera, reconoció que se trata de al menos 281 instrumentos y fideicomisos, los cuales tenían que desaparecer porque así lo demanda la Ley de Austeridad Republicana.



“La Ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales.



“Hay fideicomisos que sí están creados por Ley, los cuales no se pueden eliminar por Decreto, pero hay muchos constituidos desde hace tiempo por acuerdos o decretos del Ejecutivo, acuerdos de Hacienda o decreto de los presidentes”, dijo López Obrador.



Aseveró que estos instrumentos proliferaron en la mayoría de las dependencias, las cuales “tenían sus guardaditos”.



Destacó que su recomendación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que los recursos se empleen para 4 propósitos o necesidades básicas.



“Primero con esos recursos fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres; segundo que esos recursos ayuden a la reactivación económica, tanto para créditos y todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción que permite reactivar la economía y generar muchos empleos.



“Lo tercero es apuntalar a PEMEX por la caída en los precios de petróleo y el cuarto concepto es pagar deuda, les diría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos porque no queremos que se incremente la deuda, queremos hacer todo lo posible para mantener el compromiso”, añadió.



López Obrador añadió que su Gobierno seguirá cumpliendo en que no haya aumento en la deuda pública, pese a las afectaciones a la economía ocasionadas por el COVID-19.