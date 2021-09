Sin FONDEN, se atiende a damnificados “mejor que nunca”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se dispersarán unos 3 mil millones de pesos para las entidades afectadas por el huracán Grace, incluyendo a Veracruz.



Además, en la conferencia matutina de este miércoles y ante las críticas por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), aseveró que su gobierno ayuda a los damnificados por estos desastres “mejor que nunca”.



“El FONDEN era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil millones de pesos. Desaparece el FONDEN, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México pero eso no significa que no se atienda”, respondió.



Aseguró que es perverso decir que el Gobierno no atiende a los damnificados cuando a la fecha se les atiende “mejor que nunca”, explicando que ante un desastre primero se cubre el tema alimentario y luego se entregan electrodomésticos, además de ayudar en infraestructura.



“En el caso ahora de Veracruz, se está haciendo lo mismo. Ya se levantó el censo; son alrededor de 110 mil casas afectadas no sólo en Veracruz sino también en Puebla y en Hidalgo. Entonces ¿qué acciones? Ya se están llevando a cabo desde esta semana”.



“Se están entregando recursos a los que fueron afectados en sus viviendas, se les da un apoyo directo con la recomendación de que lo usen bien, que utilicen esos recursos para mejorar sus viviendas en algunos casos en que son viviendas muy precarias se les da para que puedan hacer su vivienda nueva”.



Sostuvo que sólo en Veracruz, Hidalgo y Puebla se destinarán 3 mil millones de pesos. Agregó que por ello las críticas por el FONDEN demuestran que sus adversarios políticos están desesperados en no poder avanzar en el propósito de “frenar el desarrollo del país”.



Agregó que a partir de los censos también se puede saber cuántos productores afectados hay y la necesidad de electrodomésticos y enseres domésticos.



“Tenemos ahora el problema de que no alcanza la producción, por eso estamos demorados. Íbamos a terminar el día 15 de septiembre de entregar todos los electrodomésticos en Chiapas y en Tabasco y no hemos podido porque no nos abastecen, porque son muchísimos y decidimos comprarlos en México para favorecer a las empresas mexicanas”, justificó



Mencionó que desde las inundaciones registradas en Nayarit durante su administración, todo el Gobierno se puso a trabajar.



“¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación, enseres domésticos, construimos caminos, puentes, hicimos bordos. Se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos, rehabilitamos completamente”.



“Tabasco lo mismo. Un censo casa por casa porque no eran sólo los corruptos de arriba, también había una infinidad de intermediarios (…), ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas, de las láminas que debían entregarse a la gente”.