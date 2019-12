Sin Programa de Concurrencia, campesinos deberán buscar otros apoyos: SEDARPA

Al reconocer que no se han pagado los más de 179 millones de pesos de los recursos de Concurrencia, pero por culpa de los productores, el secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón, confirmó que para el próximo año este programa desaparecerá.



La alternativa será, entonces, que los productores busquen nuevas maneras de dónde obtener recursos y recomendó que se vayan hasta a financieras, para suplir el recorte que se ejecutará a partir del mes de enero, por mandato presidencial.



El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas está dirigido a campesinos del país.



Su objetivo “es incrementar la productividad de las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante el aumento de la infraestructura, equipamiento y maquinaria, así como el mejoramiento del nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y agrícolas”.



En entrevista, Cadena Cerón dijo que ante la determinación de desaparecerlo los todavía beneficiarios pueden allegarse de esquemas de apoyos tripartitos que sirvan como ayuda.



Sobre que todavía no se han pagado los recursos, negó que sea responsabilidad de la dependencia que encabeza, al señalar que son los productores los no han entregado su documentación completa.



Manifestó que para otorgar el recurso de Concurrencia, en el que Gobierno Federal y Estatal aportan un 50 por ciento, se tiene como plazo el mes de marzo del año siguiente, por lo que descartó que se pueda caer en subejercicio, dado que, según él, este fondo ya se encuentra comprometido en su totalidad.



A la par, rechazó que para el programa haya un techo presupuestal de 340 millones de pesos, argumentando que en ningún país de Latinoamérica existe tal cantidad de recursos para el desarrollo agropecuario.



El titular de la SEDARPA espera que a lo largo de estos próximos días y a principios de enero puedan pagar a los productores, luego de que se lleve acabó la sesión del fideicomiso, pero recalcó que tiene hasta el 31 de marzo para pagar.