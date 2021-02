Sin razones, Alcalde de Coetzala corre a Tesorero y Secretaria; fueron a regañarlo

El alcalde de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, a siete meses de haber tomado la Presidencia, enfrenta graves problemas políticos no sólo con su Cabildo, ahora con el Tesorero y la Secretaria del Ayuntamiento, a quienes les pidió su renuncia justificando una notificación que le llegó del Congreso del Estado.



Este miércoles, el representante de la Contraloría Social, Alejandro Ríos Hernández y un grupo de ciudadanos lo enfrentaron para que explicara por qué pidió la renuncia de los funcionarios.



Supuestamente los removía por entregar documentación requerida por otras autoridades, aunque el Alcalde no aclaró si esto era verdad y tampoco supo dar explicaciones.



“Esto no lo estoy haciendo nomás porque yo lo quiero hacer, lo hago porque me notifican, tengo que cumplir lo que me llegue en la notificación”, dijo Cocotle Damián, quien callaba ante los reclamos para que defendiera a sus trabajadores.



Lo cuestionaron que si se trataba de desvíos de recursos en que había incurrido el Tesorero pero nunca respondió. Al sentirse acosado por los pobladores y la Contraloría Social, pidió que se fueran, que lo dejaran solo, que tenía cosas “más importantes que hacer”.



Acompañado de su asesor jurídico, que cayó en contradicciones con el Alcalde, el munícipe Fortino Cocotle les dijo que después los llamaría y daría una respuesta a todas sus peticiones, que no era más que respaldar la salida de su personal de confianza.



Sin embargo, trascendió que el Alcalde ya tenía sus dos propuestas de personal que ya iba a tomar el cargo en lugar del Tesorero y de la Secretaria.



El tesorero José Manuel Pavón, en entrevista, expresó que el malestar del Alcalde es que le pidió dinero en fechas atrasadas, que suma alrededor de 500 mil pesos y no le comprobó, por lo que el tuvo que buscar la forma de comprobarlo.



Esta vez ya no le da recursos porque no le comprueba y quizá ese sea el motivo por el cual le pide la renuncia.



Y la renuncia de la secretaria del Ayuntamiento, Berenice Alejandra Lezama Jiménez, no se sabe; el Alcalde se negó a dar a conocer los motivos y pidió lo dejen trabajar.



Ante eso, el pueblo de Coetzala espera una respuesta de su presidente, del que dijeron los ha dejado solos, no los ha apoyado en los momentos más difíciles de esta pandemia donde asesguraron que han fallecido 7 personas de COVID-19.