Sin respuesta del DIF, padres que protestaron en contra de guardería de Coatepec

Ninguna respuesta obtuvieron los padres de familia de la estancia infantil "Arcoíris" del municipio de Coatepec al acudir esta mañana al DIF Estatal para exigir que intervengan por las distintas irregularidades que denunciaron apenas este lunes.



Y es que aseguraron que la dependencia está evadiendo su responsabilidad al tratarse de menores de edad que, a su decir, fueron violentados.



Explicaron que la dependencia estatal les informó que no hay quien regule este tipo de estancias, pues se trata de un lugar particular.



"Dicen que ellos ya no regulan. Entonces ya no hay ninguna Secretaría que regule este tipo de estancias, pues ya es particular. Sólo deben cumplir como si fuera un negocio cualquiera, pero ya no hay una instancia que esté regulando, entonces quién nos va a dar respuesta. No hay autoridad que se comprometa si a mi hijo le pasa algo", expresaron al acudir a Palacio Municipal de Coatepec.



Interponen denuncia padres de familia



Micaela y Rafael, padres de una pequeña de 3 años, indicaron que interpusieron una denuncia debido a que ésta sufrió de varias formas de castigo además de un presunto abuso sexual y psicológico.



"El día de ayer fuimos a la Fiscalía General aquí en Coatepec, porque nuestra hija fue afectada, fue privada de alimentos, sus derechos fueron violentados, muchos de nuestros pequeños fueron sometidos a distintas formas de castigo. Psicológicamente fue maltratada", indicó la madre de familia.



Por ello, exigieron que se cierre la estancia infantil y que se castigue a quienes resulten responsables.