Este día, la directiva del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas A.C. se reunió con tres jueces civiles con el propósito de coordinarse con medidas de prevención que se requieren para poder trabajar evitando el contagio.



Dijeron que los dos juzgados en donde se tienen mayores problemas, no sólo por el rezago que hay en los expedientes, sino también porque no hay espacio suficiente para tener sana distancia, son el Sexto y Octavo.



En este sentido, los litigantes indicaron que los jueces reconocieron estar trabajando a marchas forzadas en los Juzgados Cuarto y Segundo, para sacar los expedientes que están pendientes de emitirse sentencia o acuerdos. En tanto, en el Sexto y Octavo sí hay rezago.



"Debemos de reconocer ese esfuerzo de sus empleados que están brindando su trabajo a pesar de las condiciones físicas en las que se encuentran", comentaron.



Explicaron que los juzgados familiares no suspendieron las actividades por ser esenciales, pues atienden temas como las pensiones alimenticias, entre otros casos, donde se debe privilegiar el derecho de los menores.



"Lo más cargado del trabajo es en cuestión del orden familiar; el Segundo y Cuarto están trabajando con normalidad, aunque desde luego habrá que estar gestionado o estar al pendiente de algunos acuerdos", concluyeron.