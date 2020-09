Síndica denuncia violencia de género por parte del Alcalde de Chinampa de Gorostiza

Por presunta violencia de género y de sus derechos políticos, la síndica Ana María Garcés García denunció al alcalde Lázaro Avendaño Parrilla y solicitó mediante oficios ante diferentes instancias que se investiguen los señalamientos.



Asimismo, acusó que el presidente municipal, emanado de MORENA, al igual que el contralor del Ayuntamiento, Josué Adán Bautista Bautista, son “analfabetas de la ley” e incurren en usurpación de profesiones.



Explicó que ambos servidores públicos han firmado documentos oficiales ostentándose como “ingeniero” y “licenciado”, respectivamente, sin contar con título ni cédula profesional.



La Edil añadió que no se le permite ejercer su función como representante de la Comisión de Hacienda Municipal y, por lo tanto, no tiene acceso a los estados financieros ni del manejo de recursos destinados para obras públicas en este municipio, enclavado en la Sierra de Otontepec, en la zona norte de la entidad.



“Y es por ello que han violentado mis derechos como ciudadana, como mujer y como funcionaria pública y esto lo digo porque he solicitado mediante oficios que se ajusten a las diferentes leyes, sin obtener respuesta y, por el contrario, he recibido amenazas de él (Lázaro Avendaño) y de su padre”, desde cuya casa “se maneja el Ayuntamiento”, enfatizó.



Ana María Garcés, quien es licenciada en Derecho, abundó que las presuntas irregularidades y actos fuera de la ley del jefe de la comuna los ha denunciado ante el Órgano de Fiscalización Superior, el Congreso estatal y federal, Fiscalía General del Estado y Tribunal Electoral de Veracruz.



Lo anterior, expuso, para solicitar auditorías al municipio, investigación de hechos para el deslinde de responsabilidades y protección de sus derechos político-electorales.



Del mismo modo, informó que ha puesto el caso en conocimiento del Centro de Justicia para la Mujer, Instituto Veracruzano de la Mujer, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaria de Seguridad Pública, para pedir protección, pues dijo temer por su integridad.



Derivado de lo anterior, detalló, el Tribunal Electoral ya emitió una notificación al Alcalde, en el que se informa sobre el “acuerdo plenario sobre medidas de protección TEV-JDC-41/2020”, en tanto que se espera que las demás instancias igualmente procedan conforme a la Ley, reiteró.