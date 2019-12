Sindicatos piden a docentes cuidarse y prevenirse ante inseguridad

Evitar traslados y actividades diarias en solitario y procurar el acompañamiento de dos o más docentes, recomiendan los sindicatos magisteriales a sus asociados ante los hechos de violencia en la entidad.



Es el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITEV), el dirigente Alberto Yépez Alfonso admitió que se ha exhortado a los agremiados no viajar solos a sus centros de adscripción.



“Y cualquier cosa que suceda, tengan conocimiento los demás compañeros de qué fue lo qué pasó, (…) que busquen la manera de irse en grupos para que puedan sentirse más seguros y no viajar muy tarde para evitar una situación en alguna comunidad”, dijo.



Si bien aceptó que no ha habido reportes de asociados al SITEV que hayan sido víctimas de secuestro, reveló que un semestre antes los trabajadores expresaban cierto temor al acudir a sus escuelas.



“Anteriormente, seis o siete meses, si hubo algunas situaciones de compañeros que tenían miedo por los lugares por los que pasan para llegar a su comunidad, se veía mucho esta situación pero como parte de la organización sindical no tenemos algún compañero que nos haya reportado que haya sido víctima de un secuestro”, dijo.



Esto ha sucedido con trabajadores adscritos a las localidades de Carrizal, 5 de Febrero, en Minatitlán; La Chinantla, municipio de Uxpanapa; además de Jesús Carranza y Tatahuicapan de Juárez.



Por su parte, el secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), Luis Alonso Polo Villalobos, indicó que la inseguridad afecta sobre todo a Los Tuxtlas, a Coatzacoalcos y a Las Choapas.



Y de igual forma, dijo que se ha pedido a los docentes que cobran en determinadas zonas, que se reúnan, se acompañen y utilicen un sólo vehículo entre todos.