Síndico y Tesorero no me dejan trabajar: Alcaldesa de Sayula de Alemán

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, acudió hasta el Congreso del Estado a acusar al Síndico y al Tesorero de su municipio de no permitirle cumplir con sus funciones.En entrevista, sostuvo que ambos funcionarios tienen el control en el manejo del dinero de las arcas municipales, con lo que están desviando recursos.“Ellos piensan que me perjudican a mí, porque lo hacen con ese afán de perjudicarme, que me vaya, pero están perjudicando a la población”, dijo la morenista.La Presidenta Municipal recordó que cuando dejó de asistir al Ayuntamiento, presuntamente por amenazas del crimen organizado y el secuestro de su hijo menor, el Cabildo avaló dejar el control del municipio en manos del síndico único Bartolo Grajales y el tesorero Rafael González.Dijo que después de esto, se ha contratado a empresas para presuntamente llevar a cabo algunas obras en las que ya han entregado anticipos millonarios.Sin embargo, al solicitar la documentación sobre el origen de las empresas y los estudios técnicos de las obras, afirmó que “se han cerrado” y no tiene acceso a dichos informes.“A seis días de que yo no me presentara hicieron todo para adueñarse de las finanzas, es el objetivo de ellos”, dijo.Aseveró que su Cabildo “se está dejando manipular” por presuntos grupos del crimen organizado y aunque hay denuncias por todas las irregularidades, no se ha avanzado en ellas.Sánchez Vargas acotó que acudió al Congreso para agilizar la citación a su Cabildo y que rindan cuenta ante el Legislativo sobre los actos que están llevando a cabo, pues hasta el momento no han sido requeridos como ocurre ya con otros municipios.La edil dijo sentirse respaldada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aunque no ha tenido trato directo con él ni con el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos.