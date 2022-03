Sismos recientes son mera casualidad, no hay “temporada de terremotos”

No existe una explicación científica para que los cuatro sismos percibidos en Veracruz ocurrieran de manera consecutiva en los últimos 7 días, aclaró el responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Veracruz, del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, Francisco Córdoba Montiel.“Estos dos últimos sismos, del día 3 y del día 5… muy, muy parecidos entre ellos con igual magnitud, más o menos profundos, con la percepción de la población pero no hay una razón científica para explicar esto, simplemente en la escala geológica no cuentan con significado alguno”.Recalcó que no existe una “temporada de sismos” ni septiembre es “el mes de los sismos”, dado que son eventos sin temporalidad y por lo tanto, los temblores ocurren sin previo aviso ni pronóstico.“Entender que es un fenómeno que se debe a procesos internos del planeta y no respeta ninguna temporalidad”.Cabe recordar que en siete días de marzo, el Servicio Sismológico Nacional reportó tres sismos de intensidad mayor a 5M y uno mayor a 4M: el primero, con fecha 1° de marzo en magnitud de 5.8 con epicentro en San Pedro Pochutla, Oaxaca; luego, el jueves 3 de marzo se registró un sismo de 5.7 M con epicentro en Isla, con percepción en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca.El sábado 5, un sismo de 5.6 con epicentro en Ixtepec, Oaxaca, de nuevo encendió la alerta sísmica. Este lunes 7, un evento de 4.2 M se registró en Las Choapas a las 9:35 horas.“Es curioso simplemente pero no tiene ninguna explicación. Insisto: la escala en la que ocurren los sismos obedecen a tiempos geológicos, que es un pestañeo de meses para la escala geológica y sí representaría una continuidad más o menos regular”.Y recordó que incluso los registros del Sismológico reportan eventos en el sureste del país, en diferentes magnitudes relacionados a los sismos del día 3 y 5 de este mes.Refirió que los sismos del 3 y 5 son similares en la magnitud y ocurren en una placa subducida en la línea del Pacífico.“Conocemos este proceso de convergencia, de contacto y donde una de ellas, por ser más pesada se hunde debajo de la otra. Estos sismos, con esta profundidad, implica que ocurrieron de esta placa y está inclinada por debajo de la placa Norteamericana”.