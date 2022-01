Un día después del anuncio de venta por parte de Citi de Banamex en México, el sector financiero ha comenzado a realizar los primeros cálculos sobre el valor del negocio y sus posibles compradores.De acuerdo con Bank Of America Securities, el valor de Banamex rondaría entre los 12.5 mil a 15 mil millones de dólares.“Si bien ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos años, creemos que la franquicia podría atraer el interés de muchos potenciales interesados con operaciones en México, incluidos Banorte, Santander México, Scotiabank e Inbursa”, dijo la firma.Bank of America Securities descartó por temas regulatorios a BBVA, ya que una operación de este tamaño haría que concentrara más del 35% del negocio bancario en México.Por su parte, Credit Suisse explicó que la concentración parecería más moderada con una posible adquisición de Banorte o Santander, con mayores participaciones de mercado después de la transacción pero aún por debajo o en gran medida en línea con las participaciones de mercado de BBVA.Debido a la importancia del activo y la oportunidad de tomar el control potencial de una de las operaciones minoristas más grandes de México, Credit Suisse no descartó que haya interés de gigantes brasileños.“No nos sorprendería ver a Itaú Unibanco como un competidor potencial, y tal vez incluso a Bradesco. Sin embargo, creemos que los bancos que ya operan en México tienen una probabilidad mucho mayor considerando las importantes oportunidades de sinergias de costos, sin mencionar el mayor régimen de impuesto a las ganancias de los bancos brasileños”, dijo.En ese sentido, comentó que incluso HSBC o Inbursa, de Carlos Slim, también son jugadores que podrían interesarse en la compra.Por su parte, Actinver dijo que Banorte está acostumbrado a grandes adquisiciones y probablemente estén preparados para esta ocasión desde tiempo atrás.“Sería una adquisición estratégica, le vendría bien ampliar su base de depósitos, la cartera de consumo y empresarial”, detalló.