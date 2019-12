Sobre feminicidios en Veracruz, la UV tiene otros datos: 38 casos más que la FGE

Para la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron realmente 95 los feminicidios cometidos en el estado de Veracruz de enero a octubre de este año; sin embargo, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujeres) de la Universidad Veracruzana (UV) tiene otros datos, pues en el mismo periodo identificó 133 casos en el territorio veracruzano.De acuerdo al monitoreo que realiza OUVmujeres tomando una metodología de trabajo basada en instrumentos legales locales que definen, por ejemplo, qué es y qué no es un feminicidio, los municipios de la entidad veracruzana con más casos identificados en los primeros diez meses del año son:Xalapa con 12Coatzacoalcos con 10Veracruz con 8Tuxpan con 6Martínez de la Torre con 4Juntos estos cinco municipios suman 40 de los 133 feminicidios identificados por la Universidad Veracruzana en el periodo de enero a octubre del año en curso, esto es, el 30 por ciento del total.En contraparte, en el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación, que recibe los datos de la Fiscalía General del Estado, se indica que los municipios con más feminicidios registrados en el periodo de enero a octubre de este año son:Xalapa con 11Coatzacoalcos con 10Veracruz con 7Córdoba con 7Emiliano Zapata con 5Los cinco municipios enlistados, suman en conjunto 40 feminicidios de los 147 reportados por la FGE en los meses de enero a octubre, esto es, el 27.2 por ciento del total.Como se recordará, el pasado jueves, Verónica Hernández Giadáns, encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que se ajustaba a la baja la cifra oficial de feminicidios cometidos en el estado de Veracruz, reduciendo a 95 el número oficial ( http://ito.mx/LUCW ), no obstante que por informes de la misma FGE, la Secretaría de Gobernación reportaba oficialmente 147 durante el periodo de enero a octubre del año en curso.Estos 147 superan en 14 casos a los que identificó en el mismo periodo la Universidad Veracruzana.En su página web oficial, ( https://www.uv.mx/ouvmujeres/ ) el OUVmujeres de la Universidad Veracruzana, explica que la información obtenida se apoya en los datos generados por el proyecto Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. – y- Feminicidios en la entidad veracruzana, ya que una de sus actividades fundamentales es la de monitorear 35 medios de comunicación para registrar que se escribe y difunde en torno a las violencias contra las mujeres.Así, la información se obtiene de portales informativos y medios impresos, además de páginas web oficiales de la Fiscalía General del estado de Veracruz, comunicados de prensa de instancias oficiales y redes sociales, añade el Observatorio de la UV.Los datos se sistematizan de acuerdo a una metodología de trabajo basada en instrumentos legales locales que definen, por ejemplo, qué es y qué no es un feminicidio, concretamente el Código penal del estado de Veracruzano; o la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en donde se definen los diferentes tipos y modalidades en las que se enmarca.Precisa el OUVmujeres que el monitoreo es realizado por estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social, que cursan o han egresado de la Línea de Investigación SE Antropología Feminista y Estudios de Género.