Socavón en Rancho Viejo se traga otro pedazo de suelo; vecinos piden acelerar dictamen

La lluvia de anoche 13 de septiembre provocó que otro pedazo de suelo se perdiera ante el socavón que se registra en la calle Cuauhtémoc, localidad de Rancho Viejo, en Tlalnelhuayocan.



Protección Civil Estatal ya acudió e indicó que realizaría el dictamen y ordenó “no tocar nada” ante el riesgo, sin embargo, la naturaleza no espera a que se realicen los trámites, por lo que vecinos queremos comenzar con la recolección de escombro. Los hules que se nos indicó colocar para evitar más filtración de agua ya no son suficientes.



Se esperará lo más que se pueda ese dictamen pero a la vez queremos tener el material listo, ya que comienza la desesperación entre los afectados. Es angustiante, ya no se puede dormir tranquilo, pensando que con un aguacero todo tu patrimonio se puede venir abajo.



También estamos dispuestos a poner mano de obra, la mayoría de los vecinos son albañiles y ¡están listos para ayudar!



¡No nos dejen solos! No esperen a que se registre una desgracia.





Atentamente

Vecinos de Rancho Viejo