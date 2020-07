Sofía Martínez “está matando de hambre” a abogados de Veracruz

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sofía Martínez Huerta, “nos está matando de hambre”, aseveró el presidente del Foro Liberal de Abogados de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, al exigir su renuncia, sobre todo ahora que ella misma ventiló conflictos internos del Poder Judicial al desconocer al Consejo de la Judicatura.Aseveró que es inconcebible e inaudito que se haya prorrogado la suspensión de actividades no esenciales en el Poder Judicial y que los Juzgados continúen funcionado tres días a la semana, por lo que adelantó que un grupo de abogados ya trabaja sobre una acción legal en contra de Martínez Huerta.Reiteró la petición para que la Presidenta del TSJ renuncie de inmediato, sobre todo, ahora que se revelara que “actualmente no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado ”.Por ende, agregó, la Magistrada desconoce a Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura, quien fue nombrado para el cargo el pasado 26 de marzo.Rodríguez Cruz agregó que los abogados litigantes llevan 4 meses sin poder trabajar, lo que ha ocasionado un grave daño económico, toda vez que viven de su profesión.Y ahora con la prórroga de suspensión, advirtió que se “morirán de hambre”, por lo que buscan la forma jurídica de combatir el reciente acuerdo de la Magistrada.Señaló que algunos abogados ya interpusieron amparos, sin embargo, fueron declarados infundados, por lo que están analizando minuciosamente qué recurso de puede interponer para no cometer el mismo error de sus colegas.Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y aquí en Veracruz en la Fiscalía General del Estado, son algunos de los organismos que ya han reiniciado sus actividades y el TSJ sigue en la parálisis total.