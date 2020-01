Solalinde: migración será talón de Aquiles de la 4T; pide salida de Encinas

La prohibición establecida por el Instituto Nacional de Migración (INM) para el ingreso de religiosos y activistas a las estaciones migratorias, además de que deja en la indefensión a los centroamericanos, traiciona los principios migratorios del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, considera el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.



El prelado consideró que si persisten las incongruencias en el tema migratorio, ese podría ser "el talón de Aquiles de la 4T", por ello es que exige la salida de Alejandro Encinas Rodríguez de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gorbernación (SEGOB).



"Las personas que integran las asociaciones religiosas y los activistas que trabajan a favor de los derechos humanos de los migrantes no somos ni deben vernos como obstáculos en el tema migratorio, por el contrario, coadyuvamos para que entre autoridades y sociedad civil, se atiendan con eficacia, responsabilidad y respeto los reclamos de la población migrante", señaló.



Con fecha 28 de enero de este año, el titular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, del INM, Antonio Molina Díaz, envió el oficio 118/2020, a todos los encargados de las estaciones migratorias y estancias provisionales y otros mandos medios del INM, donde informa que, derivado de la actual contingencia migratoria que se vive en el país, se suspende temporalmente el ingreso de las asociaciones religiosas y de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, a las garitas migratorias.



Dicho oficio desató una polémica, pues luego de ser confirmada su autenticidad por la SEGOB, en su página de internet, posteriormente fue desconocido e incluso borrada la tarjeta en la que se validaba.



Desde principios del año pasado, recordó Solalinde Guerra, él advirtió que en la SEGOB no se tenía definida una agenda migratoria y, afirma, fue en ese desorden que sale el oficio que prohíbe el acceso a las estaciones de migración.



"Si persiste el desorden en ese ámbito, la errática política migratoria será el talón de Aquiles de la 4T", insiste.



Por esa razón, el prelado pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que valore la pertinencia de retirar a Encinas.



"El señor ha fracasado en materia de migración", sostuvo Solalinde Guerra y agregó que el tema migratorio debe ser atendido por ley por SEGOB y no por la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, como ha venido sucediendo.