Buenas tardes.



Les anexo la información que me gustaría que compartieran en su pagina de Facebook. El día de ayer viernes 2 de octubre, se robaron mi moto afuera de mi domicilio, si no fuera mi fuente de trabajo no pediría que me ayudaran a buscarla.



Ya se realizó la denuncia ante la Fiscalía, con el número de carpeta de investigación UIPJ/FIS10*/4119/2020



Características de la motocicleta:

Placas RUP7A

Motoneta Modena GT 175Italika 2019

Azul con blanco

Sin salpicadera delantera

Direccionales traseras semi fundidas

Escape roto

Laterales rayados



Si la ven favor de comunicarse al 22 84 06 69 73, con Yare Hernández.



Se gratificara al que brinde información precisa de su ubicación.