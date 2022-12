Se solicita sangre A positivo para la Sra. María de Lourdes Agama Pérez, favor de acudir sábado 3 de diciembre al Banco de Sangre de ICI LAB ubicado dentro de la Clínica Vital en Av. Miguel Alemán #103 en la cd de Xalapa, Ver.Más información al celular 228 8 58 8204. Indispensable ir en ayunas, no haber consumido alcohol 72 horas antes de la donación, no haberse hecho tatuajes ni perforaciones con año y medio a la fecha y en caso de ser mujer no estar en su periodo.Gracias.