Solicitan formalmente comparecencia de titular de SIOP ante Diputados

Ante un número considerable de obras inconclusas y de mala calidad a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en donde en una de ellas se suscitó un accidente vehicular que cobró la vida de una menor de dos años de edad, este lunes el diputado secretario de la Comisión de Comunicaciones del Congreso del Estado, Gonzalo Guízar Valladares, solicitó formalmente a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la comparecencia de Helio Hernández Gutiérrez, titular de la dependencia.



Pidió que la JUCOPO señale a la brevedad fecha, lugar y hora de la comparecencia y que cite a las y los diputados que tengan a bien participar, con la finalidad de que el funcionario dé una explicación detallada del por qué hay obras inconclusas que ya están pagadas en su totalidad.



“Son muchas las interrogantes que deben tener respuesta para evitar un daño patrimonial no solamente a la sociedad veracruzana, sino también a las finanzas públicas; no debemos olvidar que las y los servidores públicos son responsables de sus omisiones en el ejercicio del cargo; por lo que, debe ser analizado por esta soberanía”.



Aseveró que el Congreso y el pueblo de Veracruz deben saber de una vez por todas qué está pasando con la obra pública.



Expuso que son muchos los cuestionamientos que deben tener una respuesta puntual y entre ellos mencionó:



“¿A caso las empresas no tienen responsabilidad de concluir las obras públicas?, ¿qué sanciones se están aplicando a las empresas que incumplen con el plazo acordado para su entrega?, ¿qué está haciendo la referida Secretaría para proteger los intereses de la ciudadanía en el ejercicio de recursos en obras públicas y, que ahora, son un peligro para la sociedad en sí? ¿cuál es el estado que guardan las obras públicas en nuestro Estado? ¿Es cierto que se liquidan las obras sin haberse concluido?”.



Tan solo como ejemplo mencionó que es de conocimiento público que el pasado 30 de mayo, en la ciudad de Córdoba se suscitó un accidente automovilístico donde desafortunadamente perdió la vida una menor de edad producto de la falta de señalización e incumplimiento de normas de protección de la obra de pavimentación del bulevar Córdoba-Peñuela a cargo de la empresa “Cruz Landa Constructores SA de CV”.



A finales del año pasado inició la pavimentación del bulevar con un costo de 34 millones 936 mil 502.83 pesos y de acuerdo al contrato SIOP/OP-PF105/2019-DGCOP su conclusión era el 21 de febrero de este 2020, obra que fue reportada como pagada en tu totalidad.



Sin embargo, luego del accidente vial se detectó que tres meses después la obra está inconclusa y abandonada y sin ningún tipo de señalética que advirtiera a los conductores de las zonas más deterioradas.



“Quiero externar mi indignación por lo sucedido, al mismo tiempo, solicito al Estado que exija y coadyuve a fin de que la empresa se responsabilice del daño causado a la menor y sus familiares, al margen de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que, desde luego, van a derivar del referido hecho”.



Recordó que el pasado 8 de junio solicitó a la Oficialía de Partes del Congreso, junto con el diputado Omar Miranda Romero, vocal de la Comisión de Comunicaciones, la comparecencia de Elio Hernández Gutiérrez, pero hasta el momento hay caso omiso a esa petición.