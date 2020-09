Solicitará Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán declaratoria de emergencia por lluvias

El ayuntamiento de Ixtaczoquitlán pedirá la declaratoria de emergencia para el municipio, ya que las lluvias que se presentaron el fin de semana provocaron barrancadas en 3 partes de la carretera que comunica a Tuxpanguillo, incluso una parte de ésta se desprendió y requiere de manera urgente ser rehabilitada, pues esta vía de comunicación es utilizada por un promedio de 30 mil habitantes; está cerrada de manera indefinida.



De igual forma hay algunas otras comunidades del municipio con afectaciones, aunque estas son menores que lo ocurrido hacia Tuxpanguillo, sin embargo autoridades revelaron que en esta última no están incomunicados los pobladores pues hay dos vías alternas por donde puede salir y llegar pero tardan mucho tiempo para hacerlo.



En entrevista Samuel Valencia Argüelles, director de Protección Civil Municipal, destacó que ayer domingo la lluvia que cayó fue del orden de los 130 milímetros puntuales, es decir una cantidad a lo que podría llover en dos meses.



"En este momento tenemos deslizamientos de tierra que están sobre las vialidades, precisamente sobre la carretera Ixtaczoquitlán hacia el Valle de Tuxpango. En el tramo Cumbre de Tuxpango a Campo Chico está completamente cerrada la vialidad, porque todavía tenemos escurrimiento de agua".



Por ello dijo que ya se generó el reporte de afectaciones por cuanto a viviendas que también se les hayan presentado encharcamientos al interior de sus predios "pero sí se va a solicitar por medio del alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli que se haga la solicitud de declaratoria de emergencia".



"En esta carretera se tienen tres derrumbes ubicados, pero también hay una parte de la carretera que se socavó, está dañada en la base de soporte de la carpeta de rodamiento", refirió.



Apuntó que se está buscando que llegue maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y así poder remover con más prontitud y seguridad todo el material, pero también se requiere el apoyo de esta dependencia para poder rehabilitar la vía de comunicación.



Destacó que mientras sigue el escurrimiento esto indica que el suelo está saturado de agua "esta agua ya no entra porque la tierra ya está llena".



Destacó que dentro de las acciones que va a tomar la Dirección de Protección Civil es seguir en coordinación con el enlace Regional de la SPC, para que se evalúen estas afectaciones, además se va a mantener cerrada esa carretera a diferencia de otras vías de comunicación en comunidades, que si bien es cierto tienen derrumbes, no están cerradas.