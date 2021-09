Sólo 70 de 212 municipios han elaborado Atlas de Riesgo: PC Estatal

La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que sólo 70 de 212 gobiernos municipales cumplieron con elaborar sus Atlas de Riesgo en las actuales administraciones que están por concluir sus periodos.“Tenemos varios, tenemos como 70 que están en buenas condiciones, relativamente en buenas condiciones”, declaró en entrevista durante el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil.La funcionaria señaló que existe una estrategia a nivel nacional para “empujar” a los municipios a cumplir; sin embargo, mientras ello ocurre las localidades faltantes son contempladas en el Atlas de Riesgo Estatal.“No quiere decir que no sepamos nada de esas localidades; sin embargo, el detalle de los riesgos a nivel local, a nivel municipal, solamente en los atlas municipales; yo sé que la coordinación Nacional de Protección Civil tiene una estrategia para poder empujar a los Ayuntamientos a 2 cosas; a elaborar sus Atlas, pero también a que tengan un nivel básico de información que puedan consultar.“Nosotros hemos invitado a los Ayuntamiento a que los formen, a que los elaboren ellos mismos, o sea; es una experiencia muy rica que además es muy útil para las Unidades Municipales de Protección Civil”.En otro tema, la funcionaria reconoció que el fin de semana y la pandemia afectaron el macrosimulacro programado para este domingo y sólo se espera la participación voluntaria de 110 mil veracruzanos, así como la participación de ciudadanos en mil inmuebles.“Estábamos cercanos a los mil inmuebles, tanto privados, públicos, de municipios y del Estado; un cálculo más o menos de 110 mil veracruzanas y veracruzanos que van a estar participando. Sabemos que bueno, tenemos varias cosas en contra de la participación; no es que no haya escuelas; aunque están regresando a clases presenciales algunas, la otra es que cayó en fin de semana.No obstante, consideró importante que los veracruzanos participen en esta jornada para reflexionar sobre el cuidado a sus familias.“Independientemente de la decisión de cada familia, si deciden llevar a cabo el simulacro o no es muy importante recordar que es fundamental tener un análisis de riesgo de nuestras localidades; tener nuestras mochilas de emergencia y saber qué hacer en caso de que suceda alguna cosa.“Todavía nos falta trabajar mucho en ello; desafortunadamente, entendemos que la población pueda resistirse y sabemos que es muy difícil aceptar que nuestras viviendas, o sea que el lugar que tenemos seguro para nuestras familias es un lugar de riesgo; sin embargo, pues tenemos que seguir trabajando en la cultura de la autoprotección y con una percepción de riesgo real porque tenemos 2 escenarios”, declaró.Respecto a la jornada, consideró que todavía falta trabajar mucho pues desafortunadamente la población continúa resistiéndose a dejar sus viviendas cuando están en zonas de riesgo.“Sin embargo, pues tenemos que seguir trabajando en la cultura de la autoprotección y con una percepción de riesgo real porque tenemos 2 escenarios. Algunos riesgos que se tiene una percepción de que son más grandes de lo que realmente son y eso causa o desencadena evacuaciones innecesarias; movimiento de personal, etcétera, que también en sí mismo generan emergencias y la otra es la cuestión de la disminución de riego.“Hay que seguir exhortando a la población que si va alguna autoridad a pedirles que salgan de sus viviendas es por una razón, por un análisis de riesgo que los podría poner en una situación de peligro”.Este domingo, recordando el terremoto registrado en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, se realizó la ceremonia conmemorativa en el marco del Día Nacional de la Protección Civil en el parque Benito Juárez.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presidió la ceremonia, que estuvo marcada por el toque de silencio interpretado por la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en honor a las víctimas de los sismos y por un minuto del sonido de las sirenas del equipo de Protección Civil.Durante la ceremonia se recordó que un día como hoy de hace 36 años un sismo de 8.1 grados de intensidad afectó la capital del país, que dejó daños graves y que motivó a miles de voluntarios a apoyar en las labores de búsqueda.