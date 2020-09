Sólo dos Hospitales de Veracruz serán sancionados por mal manejo de desechos riesgosos

Hasta el momento sólo son 2 los hospitales que serán sancionados por la Procuraduría de Medio Ambiente Estatal debido el mal manejo de los desechos de COVID-19, se trata de nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz puerto y Coatzacoalcos, afirmó el titular de la PMA, Sergio Rodríguez.



En el caso de la clínica en Veracruz, ya se determinó la multa de 120 mil pesos y se estima, que sería la misma cantidad para el caso del sur del estado.



“En el caso del hospital de Veracruz ya nos presentaron la respuesta, ya está limpio atendieron las recomendaciones eso hay que decirlo pero simplemente las gráficas, la evaluación que hicimos es un manejo inadecuado y vamos a aplicarles una multa de mil 500 UMA´s que son 120 mil pesos.



- ¿En el caso de Coatzacoalcos?, se le preguntó.



- No tenemos la multa valuada pero ahí fue un manejo similar, más o menos el parámetro es parecido”.



Precisó que tras reunirse con los directivos de hospitales públicos se detectó que el procesamiento de los residuos biológicos-infecciosos son muy costosos y en Veracruz no existe una planta que los trate de manera adecuada, por lo cual deben ser trasladados a Puebla.



Con la situación de la pandemia se han incrementado todo este tipo de desechos peligrosos, todo tipo de materiales que hayan tenido contacto con los enfermos deben tirarse.



“Hasta los propios colchones están tirando los hospitales porque son un vector de contagio y esto genera lógicamente un incremento en los residuos y lo que ha sucedido es que ellos al tener un incremento en los residuos, prestadores de servicios –que casi todos son particulares porque todos los residuos peligrosos se deben incinerar en el Estado no tenemos ninguna empresa que dé este servicio; la más cercana está en Puebla, hay otro en Toluca–, este tipo de empresas los servicios son muy caros y los directores no pueden pagar”.



En este sentido, precisó que el IMSS debe aumentar el presupuesto para mejorar el sistema de manejo de sus desechos.