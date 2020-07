Sólo el Consejo de la Judicatura autoriza adquirir bienes e inmuebles en el Poder Judicial

Luego de que trascendieran en diversos medios de comunicación presuntas irregularidades en la adquisición del inmueble que alberga las oficinas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), en esta ciudad capital, en entrevista, el ex Director General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, Humberto Rodríguez Losilla, aseguró que el único autorizado para llevar a cabo la compra de bienes muebles e inmuebles en el Poder Judicial del Estado es el Consejo de la Judicatura, por lo que descartó que el ahora ex Magistrado Fernando Charleston Salinas, quien se desempeñara como presidente del TECA, haya tenido participación alguna en la compra del inmueble:



“Sí, vi la información y es inexacta en el sentido de que el Magistrado Charleston haya tenido que ver en la adquisición del inmueble; como ustedes saben, de acuerdo con la norma, el único facultado para adquirir bienes muebles e inmuebles en el Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura, por lo que el magistrado Charleston es completamente ajeno al proceso de compra y acondicionamiento de dicho inmueble”.



Rodríguez Losilla recordó que esta adquisición se llevó a cabo durante la presidencia del también ex magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, cumpliendo con todos los requisitos que establece la normatividad del propio Consejo, y tuvo como finalidad mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos del TECA, así como de los cientos de justiciables que acuden a realizar trámites en dicha instancia judicial.