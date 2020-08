Sólo es “rumor” que vaya a construirse cuartel en parque de Xalapa: Alcaldía

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, aseguró que hasta el momento no le han notificado a la Dirección de Desarrollo Urbano de alguna licencia de construcción o cambio de uso de suelo en el parque "La Loma", ubicado en la colonia Zapata, para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.



"De momento no tenemos ninguna solicitud de particular o notificación de alguna institución gubernamental. No hay ninguna petición y llama la atención que solamente estemos en el tema de un rumor", dijo.



Vergel Pacheco manifestó que hasta el momento sólo es un rumor, ya que ni a los vecinos ni a las autoridades municipales se les ha presentado un proyecto en dicho lugar.



"Sólo fue la opinión de un policía y sobre eso se está abordando. Esta área pertenece a Gobierno del Estado, a Patrimonio del Estado. Todo tipo de área verde, área de equipamiento, está obligada a ser trasladada de manera formal al área competente para su mantenimiento, en este caso sería al Ayuntamiento. Esa área está registrada como un parque", resaltó.



El funcionario reiteró que no existen solicitudes de cambio de uso de suelo, ni licencias de construcción, situación que ya fue notificada a los habitantes.



"En este momento estamos buscando información de manera oficial en las áreas de Gobierno del Estado y en las áreas de Gobierno Federal".



Lo anterior, luego de que vecinos de la colonia Emiliano Zapata protestaran en Palacio Municipal para dar a conocer esta problemática que les fue informada por uniformados y personal que se encontraba en el parque.