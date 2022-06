Sospechan malversación de cuotas escolares en CBTIS 165 de Coatepec

Padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial y de Servicios (CBTIS) 165 de Coatepec solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ante una presunta malversación de fondos de casi 3 millones de pesos.Los quejosos, que pidieron omitir sus datos por temor a represalias en contra de sus hijos, manifestaron que el director del plantel, Carlos Enrique Armas Montoro, no ha rendido cuentas del uso y destino de casi 3 millones de pesos por concepto de cuotas escolares y otras aportaciones que se han solicitado a los padres de familia.Manifestaron que está solicitando una reunión entre la directiva del plantel y los padres de familia, en la que estén representantes de la SEV, con la finalidad de que escuchen las quejas que habrán de plantearse.Por ello solicitaron la intervención de la SEV para que dicha instancia supervise la asamblea entre la directiva y los padres de familia y escuchen las quejas que existen, pues no sólo han una presunción de corrupción, sino también opacidad y carencias.“No hay cuentas claras de los recursos, no se hace una reunión para explicar a los padres que hay una apatía total y, menosprecio del director hacia los padres de familia”.Dijeron no tener queja alguna en contra de la plantilla docente y destacaron la labor que han realizado los profesores, ya que durante la pandemia, en la que fueron necesarias las clases a distancia como en el regreso a las aulas, estuvieron y han estado pendientes del alumnado.Sin embargo, expresaron, “son muchos los directores que han pasado por esa institución pero ninguno de ellos había tenido un comportamiento tan corrupto y ofensivo como lo está haciendo Carlos Enrique Armas Montoro”.