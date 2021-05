SSP “me acosa” tras secuestro de mi madre, la pone en riesgo: Alcalde de San Andrés

Tras el secuestro de su madre y la petición que hiciera a autoridades para que no se involucren en el caso — a lo cual accedió el presidente Andrés Manuel López Obrador —, el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, acusó que es “acosado” por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, lo que pondría en riesgo a su progenitora. Por redes sociales , el edil publicó un mensaje para recriminar que “no todos han atendido” la petición que hiciera públicamente por el rapto de la también exalcaldesa y exdiputada Marina Garay Cabada, privada de su libertad el pasado martes Según el edil, la SSP provocaría que se caiga la señal telefónica cuando se coloca con patrullas en su hogar, esto a pesar de que esperan tener comunicaciones por el secuestro.“Hace dos días hice un llamado respetuoso a las autoridades de todos los niveles: que nos permitan atender directamente la situación por la que atravesamos y no se involucren. Agradezco el mensaje del Presidente López Obrador por respetar esa decisión”.“Sin embargo, no todos la han atendido. He sido acosado con patrullas y unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes se colocan en la parte trasera de mi casa y coincide que cuando están, se cae la señal de los teléfonos, lo que me impide tener comunicación para lo que sea necesario”, afirmó el Alcalde.Pérez Garay comentó que esto se lo confirmó el Delegado de Seguridad Pública en la región, a quien le reiteró su petición.Señaló que además, el titular de SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, visitó este miércoles el municipio.“Es la vida de mi madre la que está en juego y es lo que les pido que comprendan”, reiteró el Alcalde.