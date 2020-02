SSP y SEV indagan amenazas contra escuela de Tlaltetela

Ante las amenazas contra la telesecundaria "Carrillo Puerto" de Tlaltetela, el secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, destacó la colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en dicha situación.



Lo anterior, luego de que padres y madres de familia denunciaron que el plantel amaneció con pintas en donde se advertía de explotar los tanques de gas en la zona donde almuerzan los estudiantes.



"Primero que nada, nosotros tenemos una vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública, estamos al pendiente de la situación", dijo.



Por otra parte, Escobar García dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación por la agresión a un menor de edad en la primaria "Frida Kahlo" de Medellín.



El estudiante recibió una lesión en el cuello, sin embargo, el plantel no siguió los protocolos establecidos.



“Tienen que aplicar los protocolos y si un Director no aplica los protocolos puede haber ceses y sanciones administrativas porque por eso fueron creados, no es un tema menor”, dijo.