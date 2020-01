STPS vigilará sucesión sindical de PEMEX: Luisa María Alcalde

La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que su dependencia vigilará la renovación de la dirección sindical de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual deberá realizarse este año mediante el voto libre y secreto.



En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria señaló que hasta el momento ha recibido tres solicitudes de reconocimiento de quienes pretenden dirigir el sindicato de PEMEX; sin embargo, estas peticiones fueron descartadas porque no cumplían con los requisitos que marca la ley laboral.



La funcionaria dijo que el Gobierno federal vigilará que sea a través del voto libre y secreto como se elija al nuevo directivo sindical, y descartó que Manuel Limón, a quien se señala por ser un cercano a Romero Deschamps, exlíder de lo de trabajadores de PEMEX, ya haya sido elegido como dirigente de los petroleros.



Por su parte, el presidente López Obrador reiteró que la Secretaría del Trabajo estará pendiente del proceso e hizo un llamado a los trabajadores para que ayuden a que haya democracia dentro de los sindicatos.



"Es un cambio profundo porque no hay antecedentes, estamos en el terreno de lo inédito, nunca habido democracia sindical", aseveró López Obrador al lamentar que algunos sindicatos que sí eran democráticos han sido destruidos.



De igual forma advirtió que no habrá "sindicalismo de Estado", aunque algunas personas hayan pedido que el Gobierno intervenga para lograr una estabilidad dentro de las organizaciones sindicales.