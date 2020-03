Suben a 21 casos de coronavirus en Veracruz; confirman en Xalapa y Poza Rica

Aumentan casos positivos de COVID-19 en Veracruz; este viernes se registran 21 y se confirma el primero en la capital del estado y dos en Poza Rica.



13 positivos se encuentran en Boca del Río; 3 en Veracruz; 2 en Poza Rica, uno en Ixtaczoquitlán, uno en Xalapa y otro en Coatzacoalcos.



Durante la conferencia de prensa diaria que otorgan las autoridades de Salud en el estado, donde dan cuenta del desarrollo del virus en la entidad, se informó que se han estudiado 271 casos y 78 han resultado negativos.



Con corte a las 19:00 horas de este día, la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, informó que se registran 172 casos sospechosos, de los cuales 106 son mujeres y 66 hombres de entre 9 meses y 84 años de edad.



Es así que los casos que continúan en análisis también aumentaron de 116 que se presentaron el día de ayer, a 172 de este viernes y se registran de la siguiente manera:



57 en Veracruz; 33 en Xalapa; 18 en Boca del Río; 15 en Medellín; 4 en Orizaba; 4 en Córdoba; 4 en Minatitlán; 3 en Emiliano Zapata; 3 en Coatzacoalcos; 2 en Tantoyuca; 2 en Tuxpan; 2 en Poza Rica; 2 en Tlapacoyan; 2 en Fortín; 2 en Úrsulo Galván; 2 en Alvarado.



En Tihuatlán, Gutiérrez Zamora, San Rafael, Zongolica, Acultzingo, Ixhuatlancillo, Río Blanco, Jilotepec, Banderilla, Coatepec, Actopan, La Antigua, Paso de Ovejas, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Ignacio de la Llave y Cosoleacaque, se registra un caso en investigación.



La funcionaria estatal explicó que de los casos sospechosos, 15 están hospitalizadas y 157 con manejo ambulatorio y aisladas en sus hogares.



De igual modo, definió que la cifra de positivos incrementó a 21, registrando que 15 de los casos son importados y 6 asociados a importación, es decir, el 71.4 por ciento son casos positivos de personas que viajaron a otro país y se infectaron y el 28.6 por ciento se infectaron por cercanía con los contagiados por viajes.



Para atacar esta pandemia, las autoridades sanitarias extremaron que para corroborar o descartar sospechas, se ha emprendido la Vigilancia Epidemiológica en las 23 Unidades Monitoras de Influenza que hay en la entidad: 13 de SESVER, 5 del IMSS, 3 IMMS-Bienestar, una ISSSTE y una PEMEX.



Destacaron como prioridad cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, del 23 de marzo al domingo 19 de abril, así como llevar a cabo las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Recordaron que es necesario suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar, hasta nuevo aviso, eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe recordar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.