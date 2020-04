Suben a 42 los casos con COVID-19 en Veracruz; 24 se consideran recuperados

Este lunes se confirman 42 casos de COVID-19 en el estado de Veracruz; de estos, 24 ya se consideran recuperados. Aumenta a 386 los casos sospechosos en 55 municipios y los datos continúan registrando 3 fallecidos por este padecimiento.



Durante la conferencia de prensa diaria de las autoridades de Salud del estado, la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, informó que los casos positivos se registran en los siguientes municipios:



Boca del Río 13, Veracruz 12, Poza Rica 4, Xalapa 3, Coatzacoalcos 1, Emiliano Zapata 1, La Antigua 1, Alvarado 1, Ixtaczoquitlán 1, Tlacotalpan 2, Perote 1, Fortín 1, Santiago Tuxtla 1; así mismo, las 3 defunciones fueron en Tlacotalpan, Emiliano Zapata y Poza Rica.



Al respecto, la funcionaria estatal señaló que de los 42 casos positivos, 32 de los pacientes se han manejado en forma ambulatoria, lo que denota sintomatología leve a moderada, 7 han requerido hospitalización porque la mayoría son pacientes mayores de 50 años y 3 han fallecido.



De igual modo, definió como importante que 24 de los pacientes positivos a COVID-19 ya se consideran recuperados después de los 14 días de seguimiento, 15 aún en continúan en vigilancia.



Espejo Guevara explicó que se han estudiado 731 casos sospechosos de tener este padecimiento; 303 de ellos, ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica, 7 de ellos actuales; 386 aún se encuentran en investigación, distribuidos en 55 diferentes municipios del estado.



De los 386 pacientes sospechosos de tener la enfermedad, 216 son mujeres y 170 hombres, con edades entre 1 año y 90 años.



De estos, 335 son manejados en forma ambulatoria con aislamiento en sus domicilios y las medidas preventivas, hasta conocer el resultado de laboratorio y 51 están hospitalizados con las medidas de precaución conducentes, expuso.



Los casos sospechosos se registran de la siguiente manera:



Veracruz 140, Xalapa 58, Boca del Río 26, Poza Rica 16, Córdoba 14, Orizaba 13, Coatzacoalcos 12, Medellín 11, La Antigua 8, Emiliano Zapata 8.



Con 4 casos en los siguientes municipios cada uno; Actopan, Alvarado, Banderilla y Minatitlán; con 3, Coatepec, Cosamaloapan, Lerdo de Tejada, Papantla, Puente Nacional, Tezonapa, Úrsulo Galván y Las Vigas.



Con 2 casos: Cosoleacaque, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Río Blanco, San Andrés Tuxtla y Soledad de Doblado.



Y con un caso: Camarón de Tejeda, Chocamán, Coscomatepec, Ixhuatlancillo, Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, Mariano Escobedo, Moloacán, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Playa Vicente, San Rafael, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tres Valles, Tuxpan y Xico.



Durante la conferencia de prensa, los funcionarios reiteraron el llamado a la población a cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como llevar a cabo las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Recordaron que es necesario suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar, hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe mencionar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.