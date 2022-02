Suelta de toros en Tlacotalpan fue sangriento show de maltrato animal

La tradicional suelta de toros por las Fiestas de La Candelaria en el municipio de Tlacotalpan se convirtió en un espectáculo de maltrato animal este martes, el cual dejó a los animales ensangrentados, tras haber sido golpeados y maltratados por turistas y locales.Cerca de las 12:00 horas, seis toros cebú fueron cruzados en panga por el río Papaloapan para posteriormente ser soltados sobre el bulevar Guillermo Cházaro Lagos, en medio de la multitud que se dio cita en este municipio nombrado Patrimonio Cultural de Humanidad.El evento —que el año pasado no se realizó por la pandemia de COVID— tuvo un aforo mucho menor que en ediciones pasadas, aún así, en pleno rebrote del Coronavirus por la variante Ómicron, se observó a personas que no cumplían las medidas de sanidad recomendadas por la Secretaría de Salud.Tras su paso entre la multitud, alguno de los toros mostraban rastros de sangre en el rostro, pues fueron pisoteados, golpeados.Hombres y mujeres les lanzaran bebidas alcohólicas a los ojos ante la presencia de los propios cuidadores de los animales y la policía montada de la Fuerza Civil, quienes no lograron mantener a los toros a salvo.En el evento no hubo presencia de defensores animalistas ni protestas de organizaciones contra el maltrato animal.Algunos turistas resultaron con lesiones menores por embestidas del toro y también al ser arrollados por la multitud, por lo que en algunos casos tuvieron que ser atendidos por paramédicos de las distintas corporaciones sin mayor percance.