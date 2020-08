Sufrió robo en estacionamiento de Plaza Ánimas; exige más seguridad a administración

Al Calor Político:



Muy buenas tardes a ustedes y sus lectores.



El motivo de estas líneas es para dar a conocer que en días recientes acudí a realizar mi despensa en el centro comercial Chedraui que se encuentra en Plaza Ánimas de la ciudad de Xalapa, en un horario aproximado de las 19:00 horas hasta las 21:00.



Al regresar y revisar mi automóvil, me percaté que no se encontraba una maleta y una mochila, la cuales contenían ropa y accesorios con un valor aproximado de $25.000.00, por lo que acudí a buscar a las personas uniformadas que se encargan de vigilar el estacionamiento, quienes tomaron mis datos pero me dijeron que no podían hacer mucho, por lo que sugerían pusiera mi denuncia.



Haciendo caso a lo sugerido, acudí a denunciar a la Fiscalía, donde debo decir recibí un buen trato y luego de los trámites correspondientes ésta quedó asentada.



El motivo de mis líneas es para solicitar, o más bien exigir, a los propietarios y administradores de esta plaza que provean de mayor seguridad a los clientes y evitar poner en riesgo nuestras propiedades y misma integridad.



A los usuarios de esta plaza les exhorto a tomar las medidas necesarias y evitar el estacionamiento subterráneo donde se cometió el robo.