Sugieren uso de tapabocas en playas contra propagación del COVID

Integrantes de la Red Iberoamericana Proplayas exponen la importancia del uso de mascarillas o cubrebocas ante la nueva normalidad en las playas que permitan un regreso seguro y sustentable.Profesionales, ciudadanos, empresarios, funcionarios y científicos que trabajan en y con las playas en América Latina y Europa del Sur, fomentando principios y prácticas en la gestión integrada de los ecosistemas marinos y costeros, expresaron la importancia del uso correcto del cubrebocas o mascarilla en las playas a fin de minimizar riesgos por contagio de COVID-19.Expresaron que durante dos meses, gracias a información oficial y científica, lograron generar un folleto educativo que servirá como guía práctica para el uso de mascarillas en las playas con múltiples consejos “y sobre todo pensando en el medioambiente y la necesidad de minimizar el uso de cubrebocas desechables”.Señalaron que en México, a raíz de la pandemia se fabrica un millón de cubrebocas al día, por lo cual surgió la preocupación de que estos desechos pudieran perjudicar a los ecosistemas costeros.Comentaron que el uso de mascarillas forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por microorganismos como los virus, en particular el SARS- Cov-2, causante de la enfermedad infecciosa COVID-19.“Usar mascarilla no basta para lograr un grado suficiente de protección o control, por lo que es necesario adoptar medidas adicionales, tanto personales como colectivas, para contener la transmisión de virus respiratorios”.Por ello, señalaron la importancia de que las mascarillas sean personales e intransferibles, así como a las personas que llegasen a presentar algún síntoma indicativo de COVID-19, abstenerse de ir a la playa.Expresaron que por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es importante la utilización del uso de mascarillas o cubrebocas a fin de proteger, controlar y prevenir la expansión del nuevo coronavirus.Sin embargo, también es importante el acceso a agua limpia para el correcto lavado de manos y tener en cuenta que es importante ser tolerantes con el uso de la mascarilla porque pueden existir efectos secundarios al utilizarla.“Las mascarillas, cubrebocas, tapabocas, barbijo o nasobuco, son únicamente una medida de prevención y protección, en todo momento se debe mantener un distanciamiento físico, el cual es la medida más efectiva para evitar contagios”, expusieron.Destacaron la importancia de utilizar una mascarilla higiénica, reutilizable, ya sea de tela o material sintético que permita una menor contaminación de los ecosistemas, sin embargo, “si llevas mascarilla desechable a la playa debes ser responsable al momento de su disposición final, a fin de no dejarla tirada o en la playa”.Recordaron que las mascarillas desechables o mascarillas de tela con filtro, sólo se deben usar por un máximo de 4 horas, sin embargo, las mascarillas con tela sin filtro, se pueden usar por un periodo de horas, evitando que se mojen.“Es importante que las personas vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas siempre utilice mascarilla quirúrgica desechable”.Dijeron que los prestadores de servicios turísticos deben usar la mascarilla de forma obligatoria en toda la playa, durante toda la jornada de trabajo, “toda persona que trabaje en la playa debe mantener una distancia mínima de 1.5 metro con cualquier persona, excepto en los instantes que requiera entregar o recoger algún elemento”.Además, dijeron que debe ser obligatorio en toda la zona aledaña a la playa, en la que se pueda mantener una sana distancia de seguridad de 1.5 m, “los prestadores de servicio deben estar conscientes del cuidado que deben tener de acuerdo a sus necesidades a fin de protegerse y proteger a los turistas con el uso obligatorio de la mascarilla”.Es importante lavarse bien las manos con agua, jabón o gel hidroalcohólico antes de ponerse y después de retirarse la mascarilla, ya sea de tela reutilizable o quirúrgica desechable.Dijeron que es importante colocarse la mascarilla de forma adecuada, cubriendo la nariz, boca, mejillas y mentón, así como ajustar bien el puente de la nariz y cerciorarse de que quede bien sujeta para disminuir cualquier abertura en su perímetro alrededor del rostro, así como nunca destaparme la nariz.Recomendaron no tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta así como manipularla únicamente de las tiras y no utilizar más de una vez aquellas mascarillas consideradas como desechables.También refirieron la importancia de que turistas y bañistas que visitan las playas, contemplen la posibilidad de minimizar riesgos a su salud con el uso de cubrebocas en todo momento, sobre todo en espacios como el acceso a la playa, estacionamiento, áreas comunes, o donde se registran algunos deportes, tiendas de suvenir, servicios sanitarios y otros espacios en donde debe portar obligatoriamente.Dijeron que podrían quitárselo al consumir los alimentos o estar en áreas delimitadas en donde sea permitido.“La mascarilla debe ser utilizada de modo obligatorio, fuera del área que ha sido delimitada para el esparcimiento por parte del turista o bañista, cuando se decide salir a caminar o hacer un recorrido por la playa también debe colocarse la mascarilla y se puede omitir sólo cuando se encuentran dentro del mar, sin embargo se sugiere mantener el distanciamiento social con los bañistas”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund