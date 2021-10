Supera Veracruz los 121 mil casos positivos de COVID-19

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 121 mil 060 (+115 nuevos) casos de COVID-19 en la entidad, de 255 mil 506 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 645 y sospechosos 288. Gracias al trabajo del personal médico han logrado recuperarse 106 mil 129 pacientes y están en vigilancia 711.La dependencia contabiliza 14 mil 220 (+32 nuevos) decesos, reportando 121 mil 413 resultados negativos y 13 mil 033 sospechosos acumulados.Plan Nacional de VacunaciónSegunda dosis al grupo de 30 años y más22 de octubreCarlos A. Carrillo.Jamapa.Soconusco.22 y 23 de octubreAgua Dulce.Sayula de Alemán.23 y 24 de octubreAmatlán de los Reyes.Huatusco.Del 23 al 26 de octubrePapantla.En un gran esfuerzo de los gobiernos Federal y Estatal por completar el esquema de vacunación anticoronavirus de la población veracruzana, serán aplicadas segundas dosis al grupo de 30 años y más, así como la unidosis a todos los mayores de 18 que por cualquier motivo no asistieron cuando correspondía.Quienes no quisieron salir de sus casas o no confiaban en los biológicos ¡este es su momento! Hay que darse de alta en la plataforma y llevar los documentos al módulo donde decidan ir. La vacuna es segura también para las mujeres embarazadas.Regístrate en https://mivacuna.salud.gob.mx/ y consulta el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!