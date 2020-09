Previo al evento en Córdoba del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el delegado de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tuvo un accidente que le dejó un golpe en la frente.



El funcionario se cayó en el empedrado de la Ex Hacienda Toxpan, por lo que tuvo que ser llevado al hospital.



La herida ameritó una sutura pequeña, aunque no pasó a mayores.



Durante su discurso, el Presidente de la República reconoció la labor de Huerta al frente de la Delegación e hizo extensivo el saludo a los Servidores de la Nación por estar cerca de quienes más lo necesitan.



Por su parte, el “superdelegado” informó que ya funcionan las Universidades "Benito Juárez" en Río Blanco, Poza Rica, Huayacocotla, Jaltipan y Papantla y otras más en proyecto de establecerse en edificios propios hasta ahora no han tenido problemas en ninguna.