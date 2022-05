Superdelegados son constitucionales: Suprema Corte

Con el voto decisivo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la figura de los superdelegados instaurada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Durante los primeros minutos de la sesión del Pleno de la Corte de este lunes, la Ministra Ortiz Ahlf desempató la votación sobre la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en las que se creó la figura de los superdelegados, que fungirán como enlace entre las Secretarías de Estado y los Gobiernos Estatales para supervisar la implementación de los servicios y programas federales en las entidades.Estas reformas fueron impugnadas por senadores de la oposición y la semana pasada, en sesión del Pleno en la que no estuvo presente la ministra Ortiz Ahlf, cinco integrantes votaron por eliminar esta figura, mientras que otros cinco votaron por declararla constitucional.Ante el empate, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, pidió a sus compañeros esperar al regreso de la Ministra Ortiz para definir y concluir el asunto.La ministra indicó que, a su criterio, la figura de los superdelegados no es contraria a la Constitución porque no violenta el concepto de Federación en el que está organizado democráticamente el país.En consecuencia, los ministros comenzaron a estudiar la controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán al considerar que esta figura invade sus competencias exclusivas como entidad federativa en cuanto a la utilización de los recursos federales.