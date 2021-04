Supervisores escolares que busquen cargo público no estarían obligados a pedir licencia: OPLE

Los funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que ostenten funciones de supervisores escolares, no estarían obligados a separarse de estos cargos para participar con candidatos en los comicios del 6 de junio próximo.



Lo anterior, siempre y cuando no tuvieran atribuciones de mando o funciones donde se ejerzan o apliquen recursos públicos.



Así respondió el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), a las consultas formuladas por los supervisores Escolares de la Zona 23 de Río Blanco, del nivel de secundaria, modalidad general; y de Preescolar de la Zona 36, sector 16, quienes buscan contender por la presidencia municipal y una regiduría.



“Al no conocer las funciones que el consultante desempeña en el cargo o trabajo que ostenta, por no referirlas en su planteamiento, la respuesta es: En caso de que su cargo no tuviera atribuciones de mando, la calidad de servidor público en ejercicio de autoridad o, funciones donde se ejerza o apliquen recursos públicos, no tendría que separarse del cargo”, refiere la contestación.



En el acuerdo, aprobado la noche de este viernes en sesión extraordinaria, se precisa que en esos casos no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 69, fracción III de la Constitución Local; 8 y 173 del Código Electoral; 20 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz; y 93 fracción III del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz.



Se añade que en el supuesto que se actualizara la hipótesis contenida en artículo 69, fracción III de la Constitución Local; tendrían que separarse del cargo sesenta días anteriores a la celebración de la elección de que se trate, o en su caso, a partir del quinto día posterior a la publicación de la Convocatoria para la elección extraordinaria.