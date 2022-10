Supuesta intoxicación de niños sería psicosis, “fenómeno de comunicación”: AMLO

Los casos de aparente intoxicación de estudiantes en Álamo, Veracruz, y en otros estados del país como Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas se podrían deber a una cuestión de psicosis provocada por un “fenómeno de comunicación” debido a las redes sociales, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.Al aclarar que esto se trata solamente de una hipótesis, el mandatario pidió a padres, docentes y población en general que se terminen de realizar los estudios a todos los jóvenes que en las últimas semanas han mostrado síntomas de aparente intoxicación, pues hasta ahora está descartado que lo ocurrido fuera por drogas y no ha ocurrido nada grave.“Una hipótesis es por el efecto de la redes, ¡hipótesis, eh! No me importa que los adversarios señalen de que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes, no. Son fenómenos de comunicación”, dijo el Presidente.Tan sólo en Veracruz, 48 estudiantes de la Secundaria Técnica 67 de Álamo —plantel al norte de la entidad que ya cumple una semana sin clases— ingresaron al hospital con síntomas como mareos, vómitos y hasta desmayos. Algunos inclusos fueron reingresados por ataques de ansiedad Al respecto, el Presidente comentó que se investiga caso por caso en cada entidad y podrían darse resultados en 10 días, comentando además que también pudo haber sido intoxicación por agua y alimentos, aunque esto tampoco se ha confirmado.“Se esta terminando ya de hacer la investigación, yo quiero adelantar algo, no se ha encontrado droga en el agua… se ha encontrado otro tipo de sustancia, de elementos pero no droga y tenemos que presentar todos los elementos, como se están los estudios y todavía no concluyen, por ejemplo, el caso de Bochil (Chiapas) se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos.“Y lo mismo en el caso de Tapachula pero también en Hidalgo y en Álamo, Veracruz, se está encontrando de que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga”, dijo.Respecto a la hipótesis de que sería un caso de “efecto de masas”, el Presidente comparo lo que ocurre con los recientes actos vandálicos de ambientalistas a pinturas en museos de Europa, pues se está registrando un caso tras otro.“Entonces, estamos buscando el origen, pero nos llamó mucho la atención que es un caso, otro, otro, otro y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al Gobierno, de desprestigio, no, es un fenómeno que se da que tiene que ver con medios de comunicación de masas que puede ser esa la causa”, dijo.Por todo esto, pidió a la población no precipitarse ni echar culpas a profesores pues todavía no se sabe qué ocurrió.“Y saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos es importante que no haya psicosis porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Entonces que actuemos con prudencia que esperemos los resultados pero no hay nada que tenga que ver con drogas“(..) En algunos casos se le echa la culpa a los maestros y no, hay que ver bien qué sucedió. Cómo están todos los casos”, dijo.Además, insistió en que no se ha presentado nada grave y reiteró el llamado a no caer en actos precipitados.“Entonces vamos a presentar el informe bien pero que no se exagere hasta ahora, no hay nada grave, esto a los padres, a toda la gente y lo atribuyo más a una cuestión de psicosis y de mayor comunicación que tenemos ahora, antes posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía, ahora con las redes se sabe todo, hay más comunicación”, dijo.