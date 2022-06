Surge una nueva organización cañera en ingenio San Miguelito

Surge una nueva organización cañera denominada Unión de Productores de Caña de Azúcar de ingenio Central San Miguelito, con un padrón de 200 productores de caña que abastecen a esta factoría alrededor de 500 hectáreas.Durante la inauguración de sus oficinas, el presidente de esta organización, Adán Hernández Morales, informó que está Unión Local de Cañeros está afiliada a la Unión Nacional de Productores de Caña A.C, que preside Javier Sánchez Chávez, y surgió a petición de la base cañera que se lo hicieron saber y lo respaldaron para que buscaran su registro y ser reconocida ante Hacienda y la empresa de ingenio San Miguelito.Destacó que, con el respaldo de la dirigencia nacional, apuntó que los cañeros no están solos y en ese sentido hizo el compromiso de trabajar con una política de puertas abiertas, atención personalizada y buscar créditos, fertilizante a bajos precios, asesoría ante el SAT para aquellos que tengan que pagar impuestos no tengan que cubrir los servicios de un contador.Expuso que lo que necesitan los cañeros es ser atendidos y en ese sentido, no dudo que en poco tiempo el padrón alcanzará los más de mil abastecedores de este ingenio que pertenece al Grupo Beta San Miguel, porque lo que buscan los productores es que les resuelvan sus problemas.Resaltó la urgencia de tecnificar el campo para hacer más productivos y como resultado llegue a sus bolsillos mejores preliquidaciones y liquidación final.