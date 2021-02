Suspenden entrega cañeros y exigen que San José de Abajo baje ritmo de molienda

Mientras la empresa de ingenio San José de Abajo, pretende agilizar su molienda de caña porque estima moler para esta cosecha alrededor de 800 mil toneladas de gramínea, las organizaciones, Unión Local de Cañeros A.C y CNPR, suspenden la entrada de camiones a descargar por dos horas.



Lo que exigen, es que este ingenio baje el rimo de molienda, luego de que consideran que aún tienen cañas que no han madurado y les afecta el KARBE.



Esta medida la emprendieron desde ayer viernes y hoy sábado la volvieron aplicar, dijo el presidente de La Unión Local de Cañeros A.C. Aurelio Romero Rincón.



Por su parte, el gerente de esta factoría, Rodolfo Pérdomo Bueno, expresó que la postura de los dirigentes cañeros es incomprensible, porque siempre exigen que se agilice la molienda porque los productores quieren entregar pronto su producto, para evitar que cuando vengan los calores se presenten las quemas accidentales; y hoy, es todo lo contrario.



Detalló que los acuerdos a los que llegaron este viernes fue que de 6 mil 400 toneladas de caña diaria que estaban moliendo, se bajó el ritmo de molienda a 6 mil toneladas; hoy se esperaba moler 5 mil 800, sin embargo, las organizaciones cañeras volvieron a suspender por dos horas la entrada de camiones, lo que han provocado tiempo perdido.



Dijo que el próximo martes cuando lleven a cabo su reunión de Comité y Producción Cañera, se van a volver a reunir para discutir este asunto y buscar llegar a buenos acuerdos.



Aurelio Romero Rincón, expresó que cada quien defiende su postura, y ellos como dirigentes de los productores abastecedores, lo que buscan es un mejor karbe para un mejor pago por tonelada de caña y no les conviene que la zafra culmine pronto con cañas no maduras y que al final no van a lograr un buen rendimiento y por supuesto, al final del ciclo azucarero les afectará el pago de la tonelada de caña.



Anotó que tan solo a la fecha ya han cosechado más de 300 mil toneladas de caña, es un dato histórico; y si siguen así, no les va a rendir esta zafra; aunque reconoció que de alguna manera son los responsables por haber aceptado que la zafra iniciara en el mes de noviembre.



Advirtió que, si no le baja San José de Abajo su ritmo de molienda, volverán a evitar la entrada de los camiones a descargar.