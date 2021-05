Suspenden eventos de mayo por segundo año consecutivo en Tuxpan

Contra la expectativa de algunos sectores de la población, eventos religiosos, ferias y carnavales que se agendaban en mayo, por segundo año consecutivo quedaron suspendidos debido a que, aunque con menor intensidad, todavía prevalece la emergencia sanitaria por COVID-19.



En este puerto se esperaba recuperar el evento de carnaval, para realizarlo en los primeros días de este mes, pero todo apunta a que definitivamente no se llevará a cabo, señaló Ernesto Ruiz, integrante de la agrupación de Prestadores de Servicios Turísticos.



Y aunque oficialmente no se ha dado el anuncio, se da por hecho de que no se llevará a cabo, añadió tras admitir que esto provoca cierto desencanto no solamente entre el sector comercio y entre prestadores de servicios, sino también en una parte de la población.



Asimismo, en el vecino municipio de Cerro Azul, también en la zona norte, la feligresía esperaba autorización para que se llevara a cabo la Feria de San Pascual Bailón, enmarcada en la fiesta patronal del pueblo el día 17 de mayo, sin embargo, dicha feria ha sido cancelada, al igual que en 2020 por la pandemia.



“De todos modos los candidatos hacen aglomeraciones. No es parejo. A ver que a los candidatos no los dejen hacer sus mítines. La gente no respeta nada eso de la sana distancia”, indicó al respecto Heriberto Mendoza, vendedor semifijo en la zona del parque de la colonia La Curva, en cuyo perímetro está también la parroquia San Pascual Bailón.