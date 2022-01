Suspenden por 6 meses a titular de la Notaría 10 con sede en Catemaco

Por incurrir en diversas acciones tipificadas como infracciones graves, Fernando Mendoza Villanueva, fedatario titular de la Notaría Pública Número 10 con residencia en Catemaco, fue suspendido seis meses de la función notarial.Durante una visita general de inspección se detectó que ha actuado con negligencia en el cumplimiento de su función notarial, prestando un servicio de manera deficiente y originando con ello un mal uso de la Patente que le fue otorgada como Notario del Estado.Y ha actuado contrario a los principios de legalidad, rogación, honradez, probidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligencia y eficacia, poniendo en riesgo el patrimonio de los usuarios del servicio notarial.El Acuerdo que impone la sanción fue emitido por Celina Quintero Padilla, encargada de Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías.El fedatario sancionado debe poner a disposición de la referida Dirección General el protocolo que tiene bajo su resguardo y por medio del cual actúa como Notario, toda vez que es propiedad del Estado de Veracruz, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se hará uso de la fuerza pública.Además, se dio vista de la resolución y el acta de la visita practicada a Fernando Mendoza Villanueva, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio Público Federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que procedan conforme a derecho corresponda.Aunque Mendoza Villanueva, si considera que la resolución causa perjuicio a su interés jurídico, podrá interponer el Recurso de Revocación o el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz deberá recibir la Notaria Número 10 con residencia en Catemaco, previa elaboración del inventario y actas correspondientes, el protocolo, los folios útiles, el archivo, sellos y demás implementos notariales, que tenga Fernando Mendoza Villanueva en el domicilio que ocupa dicha Notaría.La visita general de inspección se llevó a cabo del 30 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado.Entre las irregularidades que encontraron los inspectores, figura que todos los documentos agregados a los apéndices de algunos Libros de Protocolo carecen del sello y firma de autorización del Notario; de aviso de poder; de sello en el adverso; de identificación oficial de los comparecientes; y algunos avisos de testamento se presentaron de forma extemporánea.Se encontraron contratos de donación que carecen de la firma del donante y pese a que el instrumento cuenta con la nota complementaria de expedición del testimonio no se localizó el apéndice correspondiente.Además, algunos instrumentos jurídicos están duplicados; hay libros que carecen de la autorización de cierre por parte de la Dirección General; la razón de apertura y cierre no contiene sello y firma autógrafa del Notario y no están encuadernados.La numeración de algunos Libros no está en orden progresivo ni cronológico y los instrumentos están duplicados; y hay contratos de compraventa que no tienen la firma del vendedor, sólo las huellas dactilares y no hay compareciente que firme a su ruego y encargo, dichos instrumentos se encuentran firmados por la parte compradora y firmado y sellado por el Notario, respecto a las notas complementarias hacen contar que los instrumentos contienen un Contrato de Donación, mismas que carecen de sello y firma del Notario y no están asentados en los Libros de Protocolo.