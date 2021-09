Suspenden servicios en Centro de Salud de San Marcos de León

Debido al robo del cual fue víctima el Centro de Salud de San Marcos de León en Xico, algunos servicios serán suspendidos, ya que sujetos desconocidos se llevaron glucómetros y equipos dentales entre otros insumos; los cuales se usan diariamente.Al respecto, el encargado de la unidad médica, Raúl Bandala, informó que además de la suspensión de algunos servicios, se verá afectado el registro de consultas, pues estás ya son en plataformas electrónicas y para ellos se utiliza el equipo de cómputo, el cual también fue hurtado.“Las computadoras son parte de los registros de toda la atención, hay información que es bastante importante, es de uso de la Secretaría, pero para nosotros es importante y no podemos hacer uso de ella, ya que trabajamos nuestras consultas en plataformas electrónicas, esa atención ya no es por papel y nos afecta en el servicio, es un registro médico de enfermería y odontológico”, dijo.Señaló que esperan que las autoridades de Salud les repongan algunos equipos, para reanudar los servicios como la toma de glucosa.“Los servicios se ven comprometidos, por ejemplo, la toma de glucosa que se hacía en las mañanas ya no se hará por el momento, depende de las autoridades de Salud que nos repongan o nos ayuden con los insumos”, detalló.Agregó que además se llevaron ventiladores, lap tops personales, equipos dentales tales como lámparas especiales, además de los destrozos al interior del inmueble.Explicó que ya se realiza el trámite de la denuncia para que las autoridades hagan lo conducente y den con los responsables.