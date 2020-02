Tamales por Día de la Candelaria tienen origen prehispánico, según investigadores

El dos de febrero o Día de la Candelaria es una celebración que concluye con las festividades navideñas católicas y en la que popularmente se comen tamales que son dados por quienes encontraron al “muñeco” en la rosca de reyes; sin embargo, lo que hoy conocemos es una celebración que pasó por un proceso de sincretismo, pues tiene raíces prehispánicas.



Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), indicaron que en Mesoamérica se comían una variedad de tamales en relación a las fiestas del ciclo agrícola, particularmente para pedir lluvias, los tamales se elaboraban con hierbas semiamargas como parte de una penitencia, práctica que aún prevalece en algunas zonas rurales del centro y sur del país para que funcione la siembra.



Bernardino de Sahagún, misionera franciscano, relata en Historia General de las cosas de Nueva España que “comían también tamales de muchas maneras, unos de ellos son blancos y a manera de pella, hechos no del todo redondos ni bien cuadrados… otros tamales que comían son colorados”.



Si bien la invención de este platillo no se le puede atribuir a México, sí se sabe que en nuestro país es donde se usaban en rituales religiosos, ofrendas y tumbas, esto según evidencias encontradas del periodo clásico Maya.



Bernandino también escribió sobre uno de los mitos entorno a los tamales, “otra abusión tenían cuando se cuecen los tamales en la olla. Algunos se pegan a la olla, como la carne cuando se cuece y se pega a la olla. Decían que el que comía aquel tamal pegado, si era hombre, nunca bien tiraría en la guerra las flechas, y su mujer nunca pariría bien. Y si era mujer, que nunca bien pariría, que se la pegaría el niño dentro”



Hoy en día existen otros tantos como el que los tamales “se pintan” o no se cuecen si hay alguien a quien se le antojaron, para saber más sobre estos mitos puede revisar una infografía que los enumera.



No existe duda sobre el gran sabor que posee este platillo y aunque no haya motivo, el mexicano se los inventa para prepararse una vaporera llena de tamales, ¿cuál de toda la extensa variedad de tamales es su favorito?



Este Día de la Candelaria pásele porque hay de chile, de mole, de rajas con queso y hasta rancheros.