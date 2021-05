Tamaulipeca pide a Gobierno de Veracruz resguardar a su hija

Gabriela Mascareñas Espino, originaria de Tampico, solicitó al Gobierno de Veracruz colabore con el resguardo de su hija, quien fue sustraída hace poco más de 10 años por su padre, Raúl Saldaña, detenido el domingo en la ciudad de Xalapa y puesto en libertad.



Detalló que actualmente, la menor se encuentra en resguardo en la casa asistencial Conecalli y teme que sea entregada nuevamente a Raúl Saldaña.



"Él la sustrajo de manera violenta de mi casa en 2011. Se inició una denuncia penal en Tampico, se consigna a un juzgado penal, se le gira orden de aprehensión y es localizado después de huir por todos estos años. Por orden de un juez corrupto en Tamaulipas, es puesto en libertad el jueves aquí en Xalapa".



La también abogada expuso que si en Tamaulipas no encontró el respaldo de las autoridades, espera que en Veracruz se logren respaldar los derechos de la menor.



"Confío en que las autoridades aquí en Veracruz sí hagan su trabajo. Quiero que mi hija se quede al resguardo de las autoridades y que no se la entreguen a este sujeto. Ya se puso una denuncia porque hay delitos que se han venido cometiendo. La niña no sabe su verdadero nombre y la ha puesto en invisibilidad para las leyes, hemos sabido que no la ha mandado a la escuela".



La madre lamentó que también a ella se le estén violando sus derechos al no permitir tener contacto con su hija.



"El sujeto fue localizado aquí y fue detenido. Se logró ejecutar la detención y mágicamente por la noche, ya que venían los elementos de Tamaulipas, el juez segundo en Tamaulipas, Rafael González Carreón, ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión", concluyó.