Tambalea caso de Fiscalía contra Exdiputado acusado de “robar cadáver”; lo amparan

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Veracruz confirmó, de manera definitiva, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal al exdiputado local Erik Iván “N”, quien se encuentra privado de su libertad desde el 24 de julio del 2020.El exlegislador es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber impedido que se realizaran las diligencias correspondientes al cuerpo de una persona que había fallecido como consecuencia de un accidente automovilístico, atribuyéndole los delitos de ejercicio indebido del servicio público y resistencia de particulares.Como se informó anteriormente, el 26 de octubre de 2020, el Juez Decimoséptimo de Distrito en Veracruz concedió el amparo a Erik Iván “N” en contra de la medida cautelar de prisión preventiva que le fuera impuesta por la jueza de Control, Mónica Segovia Jácome, al considerar que no se había justificado por qué resultaba necesario y proporcional privarlo de su libertad, tomando en cuenta que no se le acusa de delitos graves ni que ameriten prisión preventiva oficiosa.De igual manera, en esa sentencia se le concedía el amparo en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, al considerar que la Fiscalía no había logrado probar la existencia del delito de ejercicio indebido del servicio público.Ahora, en la revisión realizada por el Tribunal Colegiado dentro del expediente 162/2020, los magistrados federales confirmaron el sentido de la resolución dictada por el Juez de Distrito, señalando que la jueza de Control, Mónica Segovia Jácome, no garantizó que el exdiputado local tuviera una defensa adecuada, lo que trascendió al resultado de la audiencia inicial en la que le fueran dictados tanto la medida cautelar como el auto de vinculación a proceso.En consecuencia, el Tribunal Colegiado ordena al Juez de Control que deje sin efectos la audiencia inicial que se llevó a cabo en el mes de julio del año pasado, en el que se dictaron tanto la prisión preventiva como la vinculación a proceso al exdiputado y se resuelva nuevamente su situación jurídica, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora.